pm/gs Aschendorf. Den Aschendorfer Ortskern durch ehrenamtliches Engagement aufwerten – diese Idee hat die örtliche FDP bei ihrem jüngsten Stammtisch im Kolpinghaus hervorgebracht und nach Angaben von Stadt- und Ortsratsherr Markus Schepers mit ersten Denkansätzen versehen.

Demnach könnte eine Gruppe mit dem Namen „Aschendorf soll schöner werden“ gegründet werden. Zur Entlastung des städtischen Bauhofes könnten die Gruppenmitglieder gezielte Arbeitseinsätze planen und durchführen. Die Grundausrüstung beziehungsweise logistische Hilfe (Fahrzeuge/Anhänger) könnten nach den Vorstellungen der Liberalen von der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Wie Schepers weiter mitteilt, haben sich Mitglieder des Heimat- und Bürgervereins bereit erklärt, in Zusammenarbeit mit dem Bauhof im Naherholungsgebiet Draiberg tätig zu werden. Dabei solle das Totholz in unmittelbarer Nähe der Wege beseitigt werden, um das Gesamtbild aufzuwerten, so Schepers. Weitere Helfer würden gesucht, der genau Termin für den Arbeitseinsatz stehe noch nicht fest.