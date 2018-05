Papenburg. Im Vertrag zwischen der Stadt Papenburg und der Aqua Park GmbH als Betreiber des Hallen- und Freibades sind keine Schließtage für den Betriebsübergang von einem Bad in das andere vereinbart. Dies teilt die Verwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Das bedeutet, dass ein Bad immer geöffnet sein muss. Nach Angaben von Birgit Lelonek, Fachbereichsleiterin Soziales/Jugend/Schule/Sport im Papenburger Rathaus, sind die jährlich wiederkehrenden maximal 28 Schließtage für den Übergang von einem Bad in das andere sind nicht Inhalt des Vertrages. „Diese Schließtage wurden in den letzten Jahren stillschweigend von der Verwaltung akzeptiert, um den öffentlichen Badebetrieb durch die Aqua Park GmbH überhaupt aufrechtzuerhalten“, teilt Lelonek mit.

Stadt will mit Betreiber sprechen

Nach den bestehenden Vereinbarungen sei der Badbetreiber verpflichtet, „die strukturpolitisch und volkswirtschaftlich gebotene öffentliche Aufgabe des Betriebes der Bäder in der Stadt Papenburg als rein privatwirtschaftlicher Träger“ zu übernehmen. Daher sieht die Verwaltung die Aqua Park GmbH vertraglich verpflichtet, mindestens eines der beiden Bäder für die Öffentlichkeit geöffnet zu haben.

Als Gegenleistung erhält der Betreiber nach Angaben der Verwaltung einen Zuschuss pro Kalenderjahr für die Bereitstellung des Hallen- und des Freibades für Schulen und Vereine sowie einen weiteren Zuschuss für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Badebetriebes. Lelonek kündigt an, dass die Verwaltung zeitnah aufgrund der bestehenden Problematik das Gespräch mit dem Badbetreiber suchen wird.

Nahtloser Übergang „generell möglich“

Auf einer Bürgerversammlung Anfang April teilte Betreiber Norbert Averdung mit, dass das Umpumpen des Wassers, der Auswertung von Wasserproben sowie technische Abnahmen einiges an Zeit erfordern würden. Wie er auf der Versammlung weiter ausführte, sei ein nahtloser Übergang generell zwar möglich, erfordere aber einen finanziellen Mehraufwand.

Sascha Kleinhaus, Vorsitzender der Interessengemeinschaft (IG) Schwimmausbildung, stellte klar, „dass wir die 20 Tage, in denen in Papenburg kein Bad geöffnet hat, gerne ganz vom Tisch hätten.“ Wie Kleinhaus jetzt nach Bekanntwerden der vertraglichen Inhalte zwischen Stadt und Badbetreiber mitteilt, geht er davon aus, „dass das Hallenbad somit am Samstag, 16. Juni, nach der Kinderschwimmausbildung der DLRG schließt und wir am 17. Juni die Freibadsaison gemeinsam eröffnen können.“