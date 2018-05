Aufbruchstimmung für den Aschendorfer Ortskern

bell Aschendorf. Für den in den vergangenen Jahren vor sich hin darbenden Aschendorfer Ortskern scheint es eine neue Perspektive zu geben. Ein Kommentar.

In den vergangenen Jahren fristete Aschendorfs Zentrum ein recht trostloses Dasein und darbte regelrecht vor sich hin. Insbesondere der zunehmende Immobilien-Leerstand in der Ortsmitte sorgte dafür, dass die Attraktivität rapide sank.

Denjenigen, die trotzdem den Sprung in die Selbstständigkeit wagten und mit ihrer Geschäftsidee einen Laden im Zentrum eröffneten, wurden zwar mit den besten Glückwünschen bedacht, aber auch mit großen Augen angeschaut. Mit einer allzu langen Überlebensdauer rechneten die wenigsten, was sich in den meisten Fällen auch bestätigte.

Doch jetzt scheint aus der Resignation eine Art Aufbruchstimmung zu werden. Von großer Bedeutung ist dabei das Signal, dass von den Aschendorfer Gebrüdern Sürken mit der Investition in den „Schepers-Turm“ ausgeht. Hinzu kommt das Programm der Stadt, das mit weiteren Projekten für eine Aufwertung des Ortskerns sorgen soll.

Das große Interesse an dem Spaziergang mit Stadtbaurat Jürgen Rautenberg zeigt, dass die Aschendorfer ihren Ort noch nicht aufgegeben haben. Von „blühenden Landschaften“ zu sprechen, wäre verfrüht, aber aus der entstandenen Aufbruchstimmung kann sich einiges entwickeln.