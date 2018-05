Auch im Emsland haben Menschen durch Bürgschaften dabei geholfen, dass Flüchtlinge insbesondere aus Syrien leichter in die Region einreisen können. Nun wird vor Gerichten darüber gestritten, ob beziehungsweise bis zu welchem Zeitpunkt die Bürgschaften in Anspruch genommen werden dürfen. Symbolfoto: Swen Pförtner/dpa

Papenburg/Meppen. Auch im Landkreis Emsland haben Flüchtlingshelfer in den vergangenen Jahren Bürgschaften für Syrer abgegeben, damit diese in die Region kommen können. In Anspruch genommen wurden die Bürgschaften allerdings bisher nicht. Ob das überhaupt gemacht werden darf, ist nach einem Urteil des Verwaltungsgericht Hannover offen.