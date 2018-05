Gaststars für „Grand Voyage Díner“ in Aschendorf MEC öffnen

In bewegten Bildern wird die Geschichte des Gutes Altenkamp in Form eines sogenannten „Project-Mapping“ an die Fassade des Guts geworfen. Grafik: Papenburg Kultur

Aschendorf. Die Premiere des „Grand Voyage Díner“ Mitte September 2018 auf Gut Altenkamp in Aschendorf gewinnt weiter an Konturen. In die Hauptrollen der kulinarisch-musikalischen Zeitreise schlüpft das Schauspieler-Ehepaar Hans-Peter Korff und Christiane Leuchtmann.