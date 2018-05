Papenburg. Im Frühling bietet das Moor ein besonderes Naturschauspiel – Die Zeit der weißen Wochen im Moor ist angebrochen: Das Wollgras steht in voller „Blüte“. Dieses Naturspektakel kann man in diesen Tagen sehr gut auf dem frei zugänglichen Moorpfad an der Birkenallee zwischen Papenburg und Aschendorf erleben.

Dabei handelt es sich um keine Blüte. Wollgräser besitzen Früchte an langen, weißen Wollfäden, die das Moor in ein Meer aus Wattebäuschen verwandeln. Das Schmalblättrige Wollgras (Eriophorum angustifolium) vermehrt sich über Ausläufer. Auf Wiedervernässungsflächen sieht man es daher dicht an dicht in Rasen stehen. Doch je höher der umgebende Torfmoosrasen, desto mehr verlagert sich die seitliche Ausbreitung über Ausläufer hin zu einer übereinander gelagerten Ausbildung. Die Ausläufer erlauben es der Pflanze auch, die neu geschaffenen Lebensräume in den Wiedervernässungsflächen rasch zu besiedeln. Sie können auf den nackten Torfen schnell großflächige Rasen bilden. Im Herbst verfärbt sich die Blattspreite der Pflanzen rot, sodass ein Rasen rot wogender Gräser sich im Wind wiegt.

Ährchen mit Früchten

Augenfälliger jedoch ist die Besonderheit der Wollgräser: die weißen Wollbüschel – Ährchen mit den Früchten des Grases, mit zu langen, weißen Borsten umgewandelte Blütenblätter –, die an der reifen Frucht verbleiben und so stark vermehrt sind, dass sie einen Schopf weißer Haare bilden. Die Haare markieren daher die Frucht und nicht die Blüte – wie man fälschlich sagt. In früheren Zeiten hat man diese Wollbüschel gesammelt und als Isolierung in Mauerritzen oder als Füllen in Kissen gestopft. Als Heilpflanze galt sie als Mittel gegen Durchfall, die jungen Triebe wurden als Stärkungsmittel im Frühling gegessen.

1,8 Kilometer langer Rundkurs

Der frei zugängliche Aschendorfer Moorpfad lädt das ganze Jahr über auf eine Entdeckungsreise durch das Moor ein. Auf dem 1,8 Kilometer langen Rundkurs können Besucher Flora und Fauna eines Hochmoores nicht nur auf informativen Schautafeln kennenlernen, „sondern mitten im Moor live erleben“. Dies verspricht die Stadt Papenburg in einer Werbebroschüre. Allerdings sollte man Gummistiefel anziehen. Der Moorpfad ist in die Jahre gekommen. An einigen Stellen reicht normales Schuhwerk nicht mehr aus, um trockenes Fußes den Weg zu passieren.