Zum Moschee-Plänen in Papenburg: Offenheit vorbildlich

Die sechseckige Kuppelmoschee mit Minarett soll auf dem jetzigen Parkplatz (auf dem Bild vorne) entstehen. Die alten Gebäude entlang des Mittelkanals (hinten im Bild) werden danach abgerissen, dort wird ein Parkplatz mit Grünfläche entstehen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Die Pläne des türkisch-islamischen Kulturvereins, am Mittelkanal in Papenburg eine Moschee, ein Vereinsheim mit Lebensmittelmarkt und ein Gästehaus samt Wohnung für den Imam zu bauen, sind in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Ein Kommentar.