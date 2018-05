Papenburg. Die Stadt Papenburg bietet sechs Ladestationen für E-Bikes hinter dem Rathaus an. Das Laden ist für die Nutzer kostenlos.

Wie die Stadt weiter mitteilt, befinden sich die Ladestationen in einem abschließbaren Fahrradstand hinter dem Rathaus. Damit unterstütze die Stadt Papenburg aktiv den Klimaschutz, denn der Strom aus den Ladestationen ist CO2-neutral erzeugt, heißt es. „Wir setzen hier auf Ökostrom. Das passt auch gut zum aktuellen Trend des nachhaltigen Tourismus“, sagt Izabela Dulis, Klimaschutzmanagerin der Stadt Papenburg. „Wer das Angebot nutzen möchte, erhält einen Transponder für die Ladestationen bei uns auf der ,Brigg Friederike‘ und kann seine Räder dann direkt ein paar Meter weiter an der Ladestation andocken“, sagt Alexandra Weich von der Papenburg Marketing GmbH in der Mitteilung. Dulis und Weich sind sich sicher, dass viele fahrradbegeisterte Bürger und Touristen von diesem Angebot gebrauchen machen werden.