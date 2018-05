Papenburg. Gleicher Name, gleiche Fahrzeuge, aber neuer Betreiber: Auch zukünftig werden in Papenburg, Leer und Westoverledingen Hitax-Taxen unterwegs sein. Allerdings mit weniger Fahrzeugen als bisher.

Wie berichtet, hatte die Hitax GmbH mit Sitz an der Gutshofstraße in Papenburg und unter der Geschäftsführung von Michael Hilbrands Anfang März Insolvenz anmelden müssen. Mit einer Flotte von rund 40 Fahrzeugen an den Standorten Papenburg, Leer, Edewecht und Westoverledingen gehört Hitax zu den größten Taxibetrieben in der Region.

Die Marke wird es auch künftig geben: Die TAD24 GmbH hat von Insolvenzverwalter Andreas Sontopski die Rechte an dem Namen erworben. Obendrein konnten die Inhaber von TAD24 GmbH, Andreas Hillebrand und Guido Henke, mit der Leasinggesellschaft für die Fahrzeugflotte neue Verträge für 30 Taxen abschließen, für diese Zahl hatte die TAD24 GmbH auch Konzessionen von den Landkreisen Emsland (14) und Leer (16) erhalten. „Wir hätten gerne mehr Konzessionen erhalten und sehen den Bedarf dafür, die Landkreise haben allerdings die Gesamtzahl der Taxikonzessionen reduziert“, erklärt Andreas Hillebrand. Hitax war ursprünglich einmal auch in Bad Zwischenahn und Meppen aktiv, das wird TAD24 aber nicht fortsetzen, auch in Edewecht werden (vorerst) keine Hitax-Taxen rollen.

Großteil der Fahrer wird weiter beschäftigt

Deshalb hat die TAD24 GmbH auch nicht alle Fahrer der insolventen Gesellschaft übernommen, aber sehr viele von ihnen. Hillebrand, der mit Michael Hilbrands nicht verwandt ist, und Henke sprechen von insgesamt rund 70 Angestellten, als Fahrer, Disponenten, Buchhaltung und anderen Tätigkeiten.

Verbunden mit der Übernahme der Markenrechte an Hitax sind auch die Beibehaltung sämtlicher Kommunikationswege, also aller Telefonnummern, der Internetseite oder die Smartphone-App. Die hatte ohnehin die TAD24 GmbH, die 2016 als Dienstleistungsgesellschaft für Taxibetriebe gegründet worden war und ihren Sitz an der Großwolder Straße in Westoverledingen hat, für die Altgesellschaft entwickelt und betrieben. Auch im Bereich Disposition und Abrechnung hatten TAD24 und Hitax bereits eng zusammengearbeitet.

Im eigentlichen Betrieb von Taxen war die Gesellschaft bisher allerdings nicht aktiv, was sich jetzt geändert hat. Die neuen Inhaber sprechen von einer Investition im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich vornehmlich für die Fahrzeuge.