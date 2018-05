isp Papenburg. Beim Europatag am Gymnasium Papenburg hat sich Jens Gieseke (CDU), Mitglied des Europäischen Parlaments, den Fragen der Zehnt- und Elftklässler gestellt.

„Welche Rolle spielt Politik in Ihrer Familie?“, „Würden Sie sich zutrauen, Bundeskanzler zu werden?“ und „Wie würden Sie sich in drei Worten beschreiben?“ Nach einigen persönlichen Fragen starteten die Schüler dann in das „Jens-Gieseke-Preisspiel“. Hier durfte das Mitglied des Europaparlaments unter einer großen Auswahl politischer Themen einige auswählen und im Anschluss Fragen dazu beantworten.

„Rechtspopulisten gehören nicht ins Parlament“

Raum für Diskussionen bot unter anderem das Thema Rechtspopulismus. „Rechtspopulisten gehören nicht ins Parlament“, sagte der CDU-Politiker. „Nicht überall wo Alternative drauf steht, ist auch Alternative drin.“ Weiter forderte der Politiker, dass innerhalb der Europäischen Union vermehrt auf eine gerechte Zusammenarbeit geachtet werden müsse. „Es geht nicht, dass einige Länder nur dann die Hand aufhalten, wenn es um Struktur und Landwirtschaft geht und bei Flüchtlingen dann vollkommen unsolidarisch reagieren“, so Gieseke.

Darüber hinaus wollten die Schüler wissen, wie er zum Thema USA im Zusammenhang mit Nordkorea steht. „Wir brauchen eine stärkere Außenstimme“, forderte Gieseke. „Es wäre schön, wenn die 28 Außenminister ihren Standpunkt hierzu besprechen und diese dann auch offiziell kundtun würden.“

Fragen an die Schüler

Nach etwa 45 Minuten tauschten Schüler und Politiker die Rollen und Gieseke durfte Fragen an die anwesenden Schüler stellen. Unter anderem ging es hier um die Meinungen und Befürchtungen zum Thema Brexit. „Es ist schade, dass das uneingeschränkte Reisen dann nicht mehr so einfach möglich ist“, sagte einer der Schüler. „Besonders betrifft uns das auch im späteren Studium.“ Auch die geringe Wahlbeteiligung junger Briten treffe bei den Schülern auf Unverständnis.

Legalisierung von Cannabis

In einem anschließenden Austausch ging es neben Themen wie Homosexualität und Meinungen zu Politiker-Kollegen zudem um die umstrittene Legalisierung von Cannabis. „Ich bin eher zurückhaltend mit der Legalisierung“, sagte Gieseke. „Aber wo es im medizinischen Sinne hilfreich sein kann, da sind wir auch auf dem Weg, uns zu öffnen.“

Vor zwei Monaten hätten die Organisatoren gemeinsam mit einigen Lehrern und Schülern angefangen, den Europatag zu planen. „Wir wollten die Schüler in die Veranstaltung unbedingt mit einbeziehen“, sagte Organisatorin Anne Stadler. „Das ist uns so auch ganz gut gelungen, denke ich.“