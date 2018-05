Papenburg. Das erste Maiwochenende bietet den Menschen aus dem nördlichen Emsland Theater, ein Konzert, eine „Poetry School“, einen Motorradgottesdienst, eine Gewerbeschau, ein Frühlingsfest, Partys und Schützenfeste.

Am Freitag, 4. Mai 2018, startet um 19 Uhr in Papenburg auf dem Michaelisplatz, Umländerwiek links, der Sparkassen-Konzertsommer. Den Beginn macht die Coverband „Abba Fever“. Seit nunmehr vierzehn Jahren hat Abba Fever das Erbe dieser einzigartigen Formation angetreten. Mit mehr als 70 Konzerten pro Jahr im In- und Ausland entwickelte sich die Show der Hamburger zu einer der angesehensten der Abba Tribute Shows. Mit Abba Fever wird das Publikum, so der Veranstalter, auf eine Reise zurück in die schillernd bunte Welt der unvergessenen 1970er-Jahre gebracht. Der Eintritt ist frei.

Papenburg Kultur präsentiert am Samstag, 5. Mai, um 19 Uhr im Theater Forum Alte Werft das von der Landesbühne Niedersachsen-Nord aufgeführte Theaterstück „Amadeus“: Antonio Salieri, Hofkapellmeister Kaiser Josephs II. in Wien, blickt auf sein Leben zurück, das überschattet wird von der Existenz eines gewissen Mozart. Einst verehrte er die Kompositionen des jüngeren Kollegen und ersehnte die Begegnung herbei. Doch Mozart enttäuscht ihn bitterlich, ist der Flegel doch so gar nicht seines Genies würdig. Salieri beginnt mit Gott zu hadern, der einen ausgemachten Kindskopf mit so viel Talent segnete und ihn selbst, einen streng gläubigen Katholiken, mit Mittelmaß strafte. Vergiftet durch Missgunst, beschließt er, Gott abzuschwören und Mozarts gesellschaftlichen Aufstieg zu verhindern. Von nun an erschwert er ihm das Leben mit Verletzungen, Demütigungen und heimtückischen Intrigen und schreckt am Ende selbst vor Mordgedanken nicht zurück. Tickets gibt es an der Abendkasse für 17,60/22/24,20 Euro.

Selbst verfasste Texte und Gedichte von Schülerinnen der Klassen 7 bis 10 stehen im Blickpunkt der „Poetry School“, die das Mariengymnasium Papenburg und die städtische Jugendkultur am Sonntag, 6. Mai, um 17 Uhr in der Alten Drostei durchführen. Vorgetragen werden die Werke von den Schauspielern Max Hegewald und Anjorka Strechel. Karten sind zum Preis von sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Schüler und Studenten an der Veranstaltungskasse erhältlich.

Am kommenden Sonntag, 6. Mai, veranstaltet der Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) Kluse-Ahlen-Steinbild in Zusammenarbeit mit den örtlichen Gewerbetreibenden wieder eine große Gewerbeschau im Gewerbegebiet Ahlen der Gemeinde Kluse.

Zum nun 16. Mal findet am Samstag, 5. Mai, der traditionelle Motorradgottesdienst (MOGO) mit Fahrzeugsegnung und anschließender Korso-Fahrt statt in Oberlangen statt. Die Organisation des MOGO, zu dem sich jedes Jahr zwischen 300 und 500 Motorradfahrer bei der St.-Laurentius-Kirche einfinden, liegt seit seiner ersten Auflage im Jahr 2003 in den Händen von Familie Hebbelmann aus Niederlangen. Ab 13.30 Uhr treffen sich die Motorradfahrer vor der Kirche, in der um 14.30 Uhr die Feier des Wortgottesdienstes beginnt. Nach der Segnung der Fahrzeuge auf dem Kirchplatz starten die Biker zu einer rund 60 Kilometer langen Korso-Fahrt durch das Emstal. Im Industriegebiet Neubörger findet danach eine Abschlussfeier für alle Biker statt.

Der Touristikverein und der Handels- und Gewerbeverein Esterwegen laden am Sonntag, 6. Mai, zu einem Frühlingsfest mit Floh- und Trödelmarkt, Karussells, Vereinspräsenz, kulinarischen Genüssen und einem verkaufsoffenen Nachmittag im Ortskern ein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr mit einem Floh- und Trödelmarkt entlang der Poststraße.

In den Gemeinden Eisten, Neudersum und Sustrum laden die Schützenvereine zum traditionellen Schützenfest ein.

In der Diskothek Limit in Ihrhove gibt es am Freitag, 4. Mai, eine „Star Wars Party“ und am Samstag eine „80er-Party“. Beide Abende starten um 23 Uhr und DJ Alex wird auflegen.

In Neulehe in der Diskothek Steffens lautet das Motto am Samstag, 5. Mai, ab 22 Uhr „Malle Abriss - Die Saison Abschlussparty“ mit Tobee.