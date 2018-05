Papenburg. In unserer Serie „Mein Job und ich“ spricht diesmal Birgit Tammen, Perückenexpertin aus Papenburg, über Scham bei den Kunden, die richtige Pflege des künstlichen Haars, die Kosten und Hürden bei der Zusammenarbeit mit Krankenkassen.

Frau Tammen, wenn Kunden zum ersten Mal zu Ihnen kommen, um eine Perücke zu erwerben: Wie oft ist Scham dabei im Spiel?

Viele meiner Kunden sind an Krebs erkrankt und haben eine Chemotherapie begonnen. Für sie steht im Vordergrund, nach dem dadurch bedingten Haarausfall möglichst weiter so auszusehen, wie es vor der Chemo war. Für die meisten Kunden ist die Scham des Haarausfalls oder einer Glatze also größer, als die Scham, eine Perücke zu tragen. Und weil auf dem Markt inzwischen so viele unterschiedliche Formen und Farben von Perücken zu haben sind, ist es auch leichter geworden, die vorherige Optik der Kunden wieder zu treffen. Außerdem reden wir bei an Krebs erkrankten Perückenträgern ja über einen begrenzten Zeitraum von meist einem halben bis dreiviertel Jahr, denn nach der Chemotherapie wächst das natürliche Haar ja wieder.

Bestehen die Perücken überwiegend aus Echt- oder aus Kunsthaar?

Der Anteil an Kunsthaar-Perücken ist mit mehr als 90 Prozent bei mir eindeutig in der Überzahl. Das hat oft ganz praktische Gründe: Die Pflege ist nämlich einfacher und sie halten länger. Echthaar-Perücken müssen nämlich fast täglich gewaschen werden, und durch Feuchtigkeit verändert sich beispielsweise die Farbe. Das passiert bei Kunsthaar längst nicht so schnell. Außerdem müssen Echtpaar-Perücken geföhnt und eingedreht werden, damit die Frisur wieder so ist, wie es sein soll. Bei Kunsthaar-Perücken bleibt die Form, also die Frisur, auch nach dem Waschen erhalten, wenn sie nach der Behandlung mit einem Pflegemittel auf einen Ständer gesetzt werden. Der Ständer ist im Übrigen auch für das Durchtrocknen der Perücke nach dem Tragen wichtig.

Sieht man denn nicht den Unterschied zwischen Echt- und Kunsthaar?

Vor 20 oder 30 Jahren war das sicherlich so. Heute sieht man den Unterschied so gut wie nicht.

Wie ist es bei Ihnen dazu gekommen, sich vor etwa 15 Jahren auf Perücken zu spezialisieren?

Ich habe zunächst eine klassische Ausbildung zur Friseurin gemacht, war mit 17 Jahren bereits Gesellin, habe mit 21 Jahren die Meisterprüfung absolviert und mit 25 Jahren einen Salon in Westoverledingen geleitet. Dort habe ich auch die ersten Erfahrungen mit Perücken sammeln können. Nach einigen Jahren als Inhaber eines eigenen Friseursalons, habe ich diesen mit 33 Jahren aufgegeben, weil Nachwuchs ins Haus stand. Und nach einer kleinen Kinderpause wollte ich zeitlich flexibler sein, was bei den Perücken besser möglich ist als bei einem eigenen Salon mit festen Öffnungszeiten.

Gehören auch Männer zu Ihren Kunden?

Kaum. Bei Männern wird es gesellschaftlich eher akzeptiert, eine Glatze oder eine Kurzhaarfrisur zu tragen, als bei Frauen. Toupets waren in den 1970er oder 1980er Jahren groß in Mode bei Männern, heute kaum mehr.

Und was ist mit Extensions, also künstliche Haarverlängerungen?

Das war vor einigen Jahren mal kurzzeitig ein Trend, der aber wieder abgeebbt ist. Der Aufwand und damit die Kosten dafür sind relativ hoch, die Haltbarkeit allerdings gering und sich die Verlängerungen auch rauswachsen. Deshalb entscheiden sich viele lieber für ein Haarteil, das mit einer Klammer oder einer Spange ins vorhandene Haar eingesetzt werden kann, um beispielsweise zu besonderen Anlässen eine Langhaar-Frisur tragen zu können. Diese Haarteile sind deutlich langlebiger.

Werden Perücken eigentlich angeklebt?

Nein, nur sehr selten, weil ein Verkleben mehrere Nachteile hat. Zum Beispiel tritt auf der Kopfhaut ja Schweiß aus, außerdem wachsen die Haare weiter, auch bei Chemotherapie, so dass an dem Klebepunkt die Haare ausgerissen würden. Eine Perücke sollte so an die Kopfform angepasst sein, dass sie durch einen leichten Gummizug am unteren Teil der Perücke, der verstellbar ist, halten. Deshalb ist das Ausmessen und Anpassen auch so wichtig.

Können Sie Perücken selber herstellen?

Nein, das wäre zu aufwendig und letztlich teuer. Ich arbeite mit etwa fünf Lieferanten aus Deutschland zusammen, von denen ich die Perücken im Regelfall innerhalb von 24 Stunden geliefert bekomme. Was ich hier in meiner Werkstatt überwiegend mache, sind Anpassungen, also beispielsweise Vergrößerungen oder Verkleinerungen des Monofilament- und Tressengewebes, also sozusagen der Unterkonstruktion der Perücke. Auch Teile des Kunsthaares kann ich wegnehmen oder hinzuknüpfen, dazu habe ich diverse Haarbüschel in verschiedenen Farben vorrätig. Durch die Verwendung von Wasserdampf und Beischneiden kann ich auch die künstlichen Haare auch umformen und so individuell anpassen. Abschneiden geht immer, Verlängern ist etwas schwieriger (lacht).

Was kostet denn eine Perücke und wer trägt diese im Regelfall?

Eine ordentliche Perücke beginnt bei 350 bis 400 Euro, die meisten liegen am Ende bei 400 bis 600. Es kann aber auch bei besonders aufwendigen Anpassungen oder Qualitäten in den vierstelligen Bereich gehen, das ist letztlich wie beim Kauf eines Autos. Wer krankheitsbedingten Haarausfall nachweisen kann, bekommt die Perücke größtenteils von der Krankenkasse bezahlt, bei Chemotherapie wird das meist sofort mit beantragt und auch in der Regel genehmigt. Perücken gehören zum Bereich Prothesen, ist also wie ein neues Körperteil.

Woher stammen Ihre Kunden überwiegend?

Die meisten aus einem Umkreis von 50 Kilometer. Es gab aber auch mal eine Kundin, die aus Berlin extra nach Papenburg gekommen ist, weil sie über das Internet auf mich aufmerksam geworden ist. Auch aus Bremen habe ich Kunden.

