Der Unbekannte hatte sich Zugang zu einem Schuppen sowie zum Wohnbereich des Hauses in Papenburg verschafft. Symbolfoto: Colourbox

pm/dgt Papenburg. In der Mittagszeit ist am Mittwoch ein Einbrecher in ein Wohnhaus an der Barenbergstraße in Papenburg eingedrungen. Er wurde bei seiner Tat von der Wohnungseigentümerin überrascht.