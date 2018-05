Tourismus in Papenburg: Mehr Emotionen bei Gästen wecken

Papenburg. Für weitere potenzielle Gäste für Papenburg müssen noch mehr Emotionen geweckt werden. Ein Kommentar.

Die Statistikkurven bei den Übernachtungszahlen in Papenburg gehen zwar nach oben, aber ausruhen dürfen sich Hoteliers, Gastronomen und Verantwortliche der Stadt auf den positiven Zahlen keineswegs.

Wichtig ist, dass sich das Gesamtangebot an die Bedürfnisse der Gäste anpasst. Dazu gehört klassischerweise ein attraktiver Campingplatz, ebenso wie Angebote für Wohnmobil-Urlauber auf der Durchreise.

Zu berücksichtigen ist auch, dass sich das Freizeitverhalten der Gäste verändert hat. Das Angebot der klassischen Tourist-Information, wo der Gast vor Ort Stadtpläne abholt und Auskünfte über Sehenswürdigkeiten erfragt, muss erweitert werden. Was jetzt zählt, ist das Bild einer Destination im Internet, in Apps und in sozialen Medien. Emotionen der Besucher werden über Fotos und Videos geweckt und die Buchungsentscheidung fällt heutzutage meist nach der Lektüre von Bewertungen in Online-Portalen.

Der Ansatz der Papenburg Marketing GmbH, hier nun Vermieter von Ferienhäusern und Ferienwohnungen mitzunehmen und eine Präsentation bei dem Online-Reservierungssystem Booking zu ermöglichen, erscheint richtig. So lässt sich das Buchungsgeschäft in kleinen Ferienwohnungen ankurbeln, deren Besitzer vielleicht nicht die Möglichkeiten für Hochglanz-Internetauftritte haben.