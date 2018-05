Papenburg. Im Kino Papenburg starten am Donnerstag, 3. Mai 2018, der Action-Film „No Way out“ und der Animationsfilm „Sherlock Gnomes“. „I feel Pretty“ wird als Vorpremiere gezeigt. Die VHS-Filmrolle startet mit dem Drama „Die Verlegerin“ in die neue Kinowoche.

Der Action-Film No Way out - Gegen die Flammen spielt im Sommer 2013 in Arizona. Der Ausbruch von Bränden in der Natur bedeutet wie jedes Jahr eine große Gefahr. Entgegen dem Willen seiner Frau Amanda (Jennifer Conelly) bildet der Feuerwehrmann Eric Marsh (Josh Brolin) zusammen mit dem Chef der Feuerwache Duane Steinbrink (Jeff Bridges) eine auf Waldbrände spezialisierte „Hotshow-Crew“ aus, zu der auch der ehemalige Junkie Brendan McDonough (Miles Teller) gehört. Bei ihrem ersten Einsatz als Elite-Team hat die Feuersbrunst jedoch ungeahnte Ausmaße mit katastrophale Folgen und aus einem Routineeinsatz wird bald eine tödliche Gefahr.

In Sherlock Gnomes haben die Gartenzwerg-Familien Zinnoberrot und Blaublut ihren Streit endlich begraben und Gnomeo durfte seine Julia heiraten. Gemeinsam begeben sich die einstigen Rivalen nach London und leben dort friedlich Gartenzaun an Gartenzaun. Nichts kann das Zwergen-Idyll stören, so scheint es. Doch dann verschwinden plötzlich Gartenzwerge spurlos in der ganzen Stadt, was die heile Zwergen-Welt gehörig aus den Fugen geraten lässt.

Am Freitag, 4. Mai, wird um 22.30 Uhr in der Reihe „Midnight Movies“ der Horror-Film Die Hexe - Sie war vor euch hier gezeigt.

Am Mittwoch, 9. Mai, ist die Komödie I feel Pretty um 19.45 Uhr in einer Vorpremiere zu sehen.

Die Verlegerin präsentiert die VHS-Filmrolle am Montag, 7., und Mittwoch, 9. Mai, jeweils um 17 und 20 Uhr: 1971 steht mit Kay Graham (Meryl Streep) eine Frau an der Spitze des Verlags, der die renommierte Washington Post herausbringt. Als erste weibliche Zeitungsverlegerin der USA hat Kay ohnehin keinen leichten Stand, brisant wird es als Post-Chefredakteur Ben Bradlee (Tom Hanks) und sein Reporter Ben Bagdikian (Bob Odenkirk) vom Whistleblower Daniel Ellsberg (Matthew Rhys) geheimes Wissen über die sogenannten „Pentagon Papers“ erhalten. Diese Dokumente enthalten brisante Informationen über Amerikas Rolle im Vietnam-Krieg. Die Reporter entdecken einen gigantischen Vertuschungsskandal im Weißen Haus, in den allein vier US-Präsidenten verwickelt sind. In einem nervenzerreißenden Kampf für die Pressefreiheit riskieren Kay und Ben ihre Karrieren und die Zukunft der Zeitung.