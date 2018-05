Papenburg. Der Maifeiertag hat nach den traditionellen Rundgängen von meist jugendlichen Gruppen nach Ansicht von Polizei und Stadt für deutlich mehr Müll in der Papenburger Innenstadt gesorgt. Der städtische Bauhof war trotz des Feiertages im Stadtgebiet im Dienst. Die Polizei registrierte einen neuen Treffpunkt der Feiernden.

Stark mit Müll verschmutzt wurden unter anderem die Brücke auf der Höhe der Sparkassen-Geschäftsstelle am Untenende durch zerbrochene Glasflaschen, Plastikbecher und weiteren Unrat der Feiernden. Große Müllmengen wurden auch auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Dever-Park hinterlassen.

Stadtsprecher Heiko Abbas erklärte am Mittwoch auf Nachfrage unserer Redaktion, dass insgesamt drei Mitarbeiter des städtischen Bauhofes wegen des 1. Mai im Dienst gewesen seien und die Stadt vom Unrat befreit hätten. „In diesem Jahr haben wir im Stadtmittebereich, am Deverweg mit dem Parkplatz vom Dever-Park, entlang des Bokeler Grenzweges und an der Gesprengten Brücke vermehrt Müll festgestellt“, so Abbas. Es sei in diesem Jahr zu viel Müll produziert worden. „Es ist schwer nachvollziehbar, dass überwiegend junge Menschen in relativ kurzer Zeit dermaßen viel Unrat achtlos auf öffentlichen Flächen und in der freien Landschaft entsorgen und dass der Unrat dann von anderen aufgesammelt und entsorgt werden muss“, betonte Abbas.

„Gesprengten Brücke“ diesmal eher weniger stark besucht

Aus Sicht der Papenburger Polizei verlief der 1. Mai ruhig. „Das mag auch am Wetter gelegen haben“, sagte Thomas Ludwig, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Papenburg auf Nachfrage. Am traditionellen Treffpunkt für viele Gruppen an der „Gesprengten Brücke“ in Bokel seien zu Spitzenzeiten lediglich 80 bis 100 Personen gewesen. Ein neuer Treffpunkt sei offenbar der Hauptkanal vor der Sparkasse gewesen, wo die Polizei bis zu 150 Personen registrierte, die sich dort versammelt hätten.

Der Müll ist den Beamten Ludwig zufolge jedoch auch stark aufgefallen. „Nach dem 1. Mai lag zwar immer Müll herum, aber in diesem Jahr war es schon deutlich mehr.“

Der Feiertag verlief aber weitgehend gewaltfrei. Bei der Polizei wurden lediglich zwei Körperverletzungen registriert.

Kritik in Facebook-Gruppe

In der Facebook-Gruppe „Papenburg...Ich mag Dich weil...“ beschwerte sich Nutzer Andreas M.: „Nichts gegen feiernde Menschen, aber seinen Müll kann man mitnehmen und sachgerecht entsorgen. Die Innenstadt sieht aus wie eine Müllhalde.“ Nicola B. antwortete darauf, dass man sich für manche Menschen wirklich schämen müsse. „Hoffentlich laufen keine Tiere durch die Scherben“, so B.