Papenburg. Die Übernachtungszahlen in Papenburg sind im vergangenen Jahr stärker gestiegen als im Landesdurchschnitt. Kai Nehe, Chef der Papenburg Marketing GmbH (PMG), verzeichnet zudem eine Steigerung bei Individualgästen im Vergleich zum Gruppentourismus.

„In unserer Statistik sind alle Hotels mit mehr als zehn Betten berücksichtigt“, erklärt Nehe im Gespräch mit unserer Redaktion. Im Vergleich ab dem Jahr 2004 verzeichnen die Touristiker ein konstantes Wachstum von 113.618 Übernachtungen in 1186 Betten im Jahr 2004 zu 293.904 Übernachtungen in 2116 Betten im Jahr 2017. Aus der Statistik heraus sticht das Jahr 2014, wo zwischen April und Oktober die Landesgartenschau in der Fehnstadt stattfand. „Das war ein absolutes Rekordjahr mit über 300.000 Übernachtungen.“

Während in Niedersachsen zuletzt die Übernachtungen im Vergleich zum Jahr 2016 um 1,7 Prozent gestiegen sind, beträgt das Wachstum in Papenburg 2,6 Prozent. „Wir sind bei den Hotels sehr gut aufgestellt und haben hier einen großen Blumenstrauß mit vielfältigen Angeboten“, meint Nehe.

Er stellt klar, dass ein Großteil der Übernachtungen Geschäftsaufenthalte wegen der Meyer Werft und des ATP-Prüfgeländes seien, aber „die Touristen machen zwischen April und Oktober die Spitzen der Statistikkurven voll. Wir sind eine stark saisonale Destination und könnten in den Sommermonaten auch oft noch mehr Betten gebrauchen“, sagt Nehe. Das gelte auch für dieses Jahr, wo in den Papenburger Hotels speziell an dem Wochenende mit der Taufe des Kreuzfahrtschiffes „AIDAnova“ und dem Konzert von David Guetta am 31. August 2018 und dem NDR 2 Papenburg Festival am 1. September 2018 an der Meyer Werft nahezu alle Zimmer restlos ausgebucht seien. „Von den Musikfestivals an der Werft profitiert die ganze Region“, hebt Nehe hervor.

Der PMG-Chef zeigt jedoch gleichzeitig auch Handlungsbedarf auf. „Wir sind froh, dass es auf dem Papenburger Campingplatz am Poggenpoel eine Veränderung gibt. Da ist die Stadt gerade sehr leidenschaftlich am Werk.“ Etwas getan werde müsse aber auch für Wohnmobil-Urlauber in Papenburg.

Der schwierigste Markt ist Nehe zufolge derzeit der mit Ferienhäusern. „Das Geschäft hat sich sehr stark gewandelt, weil die Gäste vielfach über das Internet und Buchungsportale buchen. Deshalb können ab sofort alle Ferienhausvermieter über unser Buchungssystem bei Online-Portalen wie Booking gelistet werden“, erklärt der Papenburger.

Der Masterplan Alte Werft soll nach Nehes Worten weiter dazu beitragen, dass Papenburg weiter an Attraktivität für Touristen gewinnt. „Dass unsere Innenstadt jetzt schon wirkt, bekommen wir auch von den Gastronomen widergespiegelt, aber wir müssen eben auch noch einige Hausaufgaben erledigen.“ Die Saison 2018 habe für die PMG zwar „sehr gut angefangen“, der Mai sei aber speziell bei Gruppenreisen schwieriger. „Hier sind die vielen Feiertage, aber auch die Landesgartenschau in Bad Iburg ein Grund.“ Ein geändertes Freizeitverhalten hin zu mehr Individualtourismus tue Papenburger, dem Handel und der Gastronomie aber sehr gut.