Papenburg. Unter dem Motto „Wir machen Kultur@Papenburg“ sucht das Team von Papenburg Kultur bereits seit einiger Zeit nach neuen Talenten in der Stadt. Bei der „Open-Mic“-Veranstaltung am 30. Juni 2018 geht es um junge Talente mit besonderen Fähigkeiten.

Am Samstag, 5. Mai 2018, findet das Casting für das „Open-Mic“ statt. In den Räumen des Papenburger Jugendzentrums (JUZ) kann jeder Interessierte an der Vorauswahl teilnehmen. „Egal ob musizieren, tanzen oder jegliche Art von Entertainment – jeder, der möchte, kann sich am Casting beteiligen“, sagt Ansgar Ahlers von Papenburg Kultur. „Wir haben bereits so viele talentierte junge Menschen in unsere Projekte eingebunden, jetzt wollen wir die ersten Schritte auf die große Bühne wagen“, so Ahlers weiter.

Mit einer szenischen Lesung mit Hans-Peter Korff in der Alten Drostei im vergangenen Jahr seien bereits tolle Gesangstalente gesehen worden. Jetzt dürfe jeder noch einmal zeigen, was in ihm steckt, meint Ahlers. Los geht es am Freitag um 15 Uhr im JUZ an der Rathausstraße 19. Bis 18 Uhr gibt es die Möglichkeit, sich bei der Jury vorzustellen.

Organisiert wird das Casting von JuKu, dem Jugendkulturprogramm der Stadt Papenburg, und dem Jugendzentrum. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 04961/992002.