Papenburg. Selbstverfasste Texte und Gedichte von Schülerinnen der Klassen 7 bis 10 stehen im Blickpunkt der „Poetry School“, die das Mariengymnasium Papenburg und die städtische Jugendkultur am Sonntag, 6. Mai, um 17 Uhr in der Alten Drostei durchführen. Vorgetragen werden die Werke von den Schauspielern Max Hegewald und Anjorka Strechel.

Sämtliche Beiträge sind unter der pädagogischen Leitung von Klaus Scholten von zehn Schülerinnen der Kreativ AG des Mariengymnasiums sowie von Teilnehmerinnen des Seminarfaches verfasst worden. Das Spektrum der Themen umfasst unter anderem Liebe und Gefühl, Glück, Freiheit und Freundschaft sowie Leid und Tod. Ein Teil der Arbeiten ist auf der Homepage der Schule veröffentlicht worden. Neben den Texten der Schülerinnen werden auch einige Gedichte des Lehrers aus seiner inzwischen mehr als 600 eigene Stücke umfassenden Sammlung vorgetragen.

Erste Veranstaltung dieser Art

Scholten zeigt sich begeistert über die Talente seiner Schülerinnen, die er vor dem Vortrag kurz vorstellen wird und freut sich auf die erste Veranstaltung dieser Art, mit der die Schule in die Öffentlichkeit geht. Einen Dank richtet er an die Stadt Papenburg für die Unterstützung sowie an den Kulturreferenten Ansgar Ahlers, der über seine Kontakte als Filmemacher die beiden Schauspieler Max Hegewald und Anjorka Strechel als Vortragende gewinnen konnte.

90-minütiges Programm

Die Textbeiträge werden durch thematisch zugeordnete Stimmungsbilder angereichert, die Hobbyfotograf Klaus Scholten selbst aufgenommen hat. Für Abwechslung in dem rund 90-minütigen Programm sorgen einige Schülerinnen des Mariengymnasiums mit einem Ukulele-Intro und Zwischenmusik durch Gitarre und Gesang sowie Klavier. Karten sind zum Preis von sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Schüler und Studenten im Vorverkauf bei der VHS sowie an der Abendkasse erhältlich.