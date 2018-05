jti Aschendorf. Insgesamt 26 Teilnehmer haben in Aschendorf ihre Sportabzeichen erhalten.

Ob zum ersten oder zum 47. Mal – in Aschendorf haben die Teilnehmer des TuS die auf die dementsprechende Altersgruppe abgestimmten Übungen absolviert. Besonders geehrt wurde Margret Richter, die zum 47. Mal das Sportabzeichen ablegte. Die Abzeichenanwärter mussten sich wie in jedem Jahr in den Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination behaupten. Gleich 19 der 26 Teilnehmer in Aschendorf konnten das Sportabzeichen in Gold erreichen.

Das Sportabzeichen erlangten Christa Korte (17. Mal),Sieglinde Hackling (5), Claudia Tieben (11), Christa Wilmes (36), Marlen Schriever (43), Ursula Rüde (1), Margret Meyer (47), Simone Ochel (2), Diester Ossevorth (2), Elisabeth Henzen (16), Martina Evering (2), Magret Richter (25), Christel Oezechowski (14), Maria Meemann (31), Margit Meyer (6), Rita Kuper (9), Andreas Osteresch (2), Hermann Korte (23), Michael Tuhy (2) und Andreas Ahrens (4).