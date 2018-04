Papenburg. 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marien-Hospitals Papenburg Aschendorf haben jetzt ihr Dienstjubiläum gefeiert.

Auf der Feier wurden insgesamt 935 Jahre Betriebszugehörigkeit von der Unternehmensleitung und der Mitarbeitervertretung des Hauses geehrt. Das teilt das Marien-Hospital mit. In einer Andacht entzündeten die Jubilare zunächst eine Kerze als Symbol für die Begeisterung und Motivation, die sie getragen hat in den Jahren ihres Dienstes und in den Begegnungen mit den Patienten und Mitarbeitern, heißt es in der Mitteilung.

Geschäftsführer Matthias Bitter lobte die Motivation der Jubilare, die täglich mit ihrer Arbeit zeigten, dass sie für andere Menschen da seien. „Sie alle, ob als Arzt, Pflegekraft oder als Mitarbeiter in der Küche, Verwaltung oder Reinigung, sind wichtig für das Krankenhaus und für die Region“, so der Geschäftsführer. Für Bitter persönlich war es die letzte Jubiläumsfeier im Marien-Hospital, da er das Krankenhaus im Sommer verlässt. „Ihnen allen danke ich für die vergangenen sieben Jahre meiner Tätigkeit hier im Marien-Hospital, gemeinsam haben wir viel erreicht“, sagte Bitter zum Abschied.