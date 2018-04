Papenburgs Stadtbaurat Jürgen Rautenberg lädt am 5. Mai zum Tag der Städtebauförderung nach Aschendorf ein. Um 10 Uhr trifft man sich dort auf dem Marktplatz zu einem Stadtspaziergang, bei dem die Bauverwaltung den aktuellen Sachstand der Ortskernsanierung erklären möchte. Foto: Stadt Papenburg

Aschendorf. Am 5. Mai findet in ganz Deutschland der „Tag der Städtebauförderung“ statt. Auch in Aschendorf wird an diesem Samstag das Thema Städtebauförderung eine zentrale Rolle spielen.