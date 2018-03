Beamte der Polizei Papenburg haben einen mutmaßlichen Ladendieb am Deverweg in Papenburg festgenommen. Symbolfoto: dpa

Papenburg. Beamte der Polizei Papenburg haben am Dienstagnachmittag einen mutmaßlichen Ladendieb am Deverweg in Papenburg festgenommen. Der betrunkene Mann leistete laut Mitteilung der Polizei erheblichen Widerstand.