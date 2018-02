Papenburg. Der Weltmarktführer bei Kreuzfahrten, die Carnival Corporation, hat für ihre deutsche Marke AIDA Cruises die Papenburger Meyer Werft mit dem Bau eines neuen Kreuzfahrtschiffes beauftragt. Ablieferung ist für Frühjahr 2023 geplant.

Das nun bestellte Kreuzfahrtschiff für AIDA Cruises soll ein baugleiches Schwesterschiff der „AIDAnova“ und eines noch namenlosen Schwesterschiffes werden, das im Frühjahr 2021 abgeliefert wird. Bei Indienststellung soll es über 2700 Passagierkabinen für rund 6000 Passagiere und 20 Decks verfügen.

Werft-Geschäftsführer Tim Meyer sagte in einer Pressemitteilung der Werft, der Auftrag sei bereits das zehnte Schiff für AIDA in Papenburg. „Das unterstreicht die langfristige Partnerschaft zwischen der Carnival Corporation und der Meyer Werft. Die drei Schiffe dieser Generation sind mit der neuesten Technologie ausgestattet, die auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ausgerichtet ist“, so Meyer weiter.

Typschiff „AIDAnova“ aktuell im Bau

Aktuell ist das sogenannte Typ-Schiff der Helios-Baureihe, die „AIDAnova“ für die Rostocker Reederei auf der Meyer Werft im Bau. Das bisher größte jemals in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff wird 337 Meter lang und 42 Meter breit und soll im November abgeliefert werden. Der Ozeanriese ist zugleich der erste einer Serie von bisher acht mit dem umweltfreundlicheren Flüssigerdgas (LNG) betriebenen Schiffen, die Carnival für die Unternehmensmarken AIDA Cruises, Costa Crociere, P & O Cruises und Carnival Cruise Line bei der Meyer Werften Gruppe bestellt hat. Der Auftrag ist einer der größten in der Schiffbaugeschichte. Erst vor vier Wochen hatte die britische Reederei P & O Cruises den Bau eines weiteren LNG-Schiffes bei der Meyer Werft verkündet, das im Frühjahr 2022 abgeliefert werden soll.

Meyer Werft bis 2023 ausgelastet

Die Papenburger Schiffbauer sind bis zum Herbst 2023 mit Aufträgen für 14 Schiffe ausgelastet. Nahezu alle großen Kreuzfahrtreedereien der Welt gehören derzeit zum Kundenkreis der Werft. Die Papenburger stehen mit ihrem Auftragsbestand auf Platz zwei bei den weltweit im Kreuzfahrtschiffbau operierenden Werften. Im Jahr 2016 hat das Traditionsunternehmen mit ihren Standorten in Papenburg und Rostock (Neptun) mit einem Gewinn von 67,1 Millionen Euro zwölf Millionen Euro mehr Gewinn gemacht, als im Jahr davor.