Menschenrechte zum Singen: Für die Teilnahme am Projektchor werben Gerold Siemer (links) und Hans-Georg Diekmann. Foto: Katja Daron

kda/gs Papenburg. Die Menschenrechte in einem größtmöglichen Projektchor in Papenburg singen – das ist das gemeinsame Ziel der Papenburger Gruppe der Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) und des Kreis-Chorverbandes Emsland/Grafschaft Bentheim. Für den Auftritt am Pfingstwochenende in der Fehnstadt werden Sänger gesucht. Je mehr, desto besser.