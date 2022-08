Ans Feiern war für eine größere Gruppe von Menschen nicht mehr zu denken. FOTO: Unsplash.com/Dominik Mecko (Symbol) up-down up-down Wohl angeführt von 17-Jährigem „Bewaffnet mit Glasflaschen“: Zwei Stunden Randale rund um den Go Parc in Herford Von Vincent Buß | 08.08.2022, 12:06 Uhr

Es begann mit einer Glasflasche, es endete mit einer pöbelnden Gruppe im Bahnhof. In der Nacht zu Samstag eskalierte die Situation am Go Parc in Herford. Auch die Bundespolizei schritt ein.