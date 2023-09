Komiker und Line-Dance-Gruppe Zeltfete, Markt und volles Programm beim Erntefest in Herringhausen Von Gertrud Premke | 03.09.2023, 12:56 Uhr Erntefest 2023 in Herringhausen: Showacts und Komiker auf der Bühne. Foto: Gertud Premke up-down up-down

Der Auftakt des traditionellen Herringhausen-Stirpe-Oelinger Erntefestes ist das Zeltfest am Samstagabend auf dem Festplatz am Kindergarten in Herringhausen. Und am Sonntag geht das Erntefest dann in die zweite Runde.