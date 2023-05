Das Online-Modekaufhaus Zalando eröffnet in diesem Sommer ein neues Outlet in Bielefeld. Foto: Daniel Bockwoldt up-down up-down Das wird Mode-Freaks freuen Zalando eröffnet Outlet-Geschäft in Bielefeld Von Simone Grawe | 10.05.2023, 17:54 Uhr

Zalando, eine der führenden Online-Plattformen für Mode und Lifestyle in Europa, eröffnet ein neues Outlet-Center in Bielefeld. Das kündigt das Online-Modekaufhaus am Mittwoch auf seiner Homepage an.