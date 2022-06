Blick von oben auf das Krankenhaus in Lübbecke (Archiv). FOTO: Elena Werner up-down up-down Alte Häuser werden geschlossen Vier mögliche Standorte für das geplante Klinikum Lübbecker Land Von noz.de | 24.06.2022, 15:43 Uhr

Die Mühlenkreiskliniken wollen eine neue Klinik bauen. Vier Grundstücke in Lübbecke und Espelkamp kommen als Standort für das neue „Klinikum Lübbecker Land“ in Frage, teilen die Kliniken mit. Der Verwaltungsrat hat am Freitag Weichen für das weitere Vorgehen gestellt.