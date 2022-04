Um den Steert mit der Kettenwinde in Bewegung zu setzen, damit die Flügel der Windmühle Destel in den Wind gedreht werden können ist viel Muskelkraft erforderlich. Das merkten auch Karl Rohlfing und Horst Richter. FOTO: Heidrun Mühlke Holländische Müllergilde Destel bei Rekordversuch dabei: 841 Windmühlen drehen Flügel gleichzeitig Von Heidrun Mühlke | 12.04.2022, 05:44 Uhr

Pünktlich um 11 Uhr startete am vergangenen Samstag auch in Bohmtes westfälischer Nachbargemeinde Stemwede ein weltweiter Rekordversuch: Auf der ganzen Welt sollten Mühlen ihre Flügel drehen. Aufgerufen zu dieser ungewöhnlichen Aktion hatte die niederländische Müllergilde, die in diesem Jahr ihr Jubiläum feiert.