Viel landwirtschaftliche Fläche und dazwischen ein Künstler bei der Arbeit: Johannes Mundinger beim Bemalen der Scheunenwand in Hedem. FOTO: Johannes Kleigrewe

Kunstprojekt „Feldforschung" Warum Johannes Mundinger in Hedem eine Scheune bemalt Von Johannes Kleigrewe | 04.08.2022, 18:12 Uhr

Ein ungewohntes Bild hat sich am Mittwochnachmittag in Preußisch Oldendorf geboten. Zwischen Rübenfeldern und Strohballen malte ein Mann alleine die Wand einer alten Scheune an. Was er gemalt hat und warum, haben wir ihn gefragt.