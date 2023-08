Tipps gegen Diebstähle Polizei warnt vor Keyless-Go: Lenkräder und Airbags in Bielefeld gestohlen Von noz.de | 03.08.2023, 16:23 Uhr Autos mit Keyless-Go öffnen sich, sobald der Autoschlüssel in der Nähe ist. Symbolfoto: dpa/Uli Deck up-down up-down

In Bielefeld sind in der Nacht zu Dienstag Autos geknackt und Lenkräder und Airbags ausgebaut worden. In den meisten Fällen gelang es den Tätern, das Fahrzeug über das Keyless-Go-System zu öffnen.