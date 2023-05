Das Fahrzeug musste nach der Kollision abgeschleppt werden. Foto: Polizei Minden-Lübbecke up-down up-down Zusammenstoß mit Auto einer Seniorin Bad Essener bei Unfall in Stemwede leicht verletzt, aber hoher Sachschaden Von noz.de | 05.05.2023, 15:44 Uhr

Bei einem Unfall in der Ortschaft Sundern in Stemwede sind zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 28-Jähriger aus Bad Essen und seine Beifahrerin wurden in das Krankenhaus nach Ostercappeln gebracht. Außerdem entstand ein erheblicher Sachschaden.