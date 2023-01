Ein Mercedes-Fahrer ist am Samstag gegen eine Hauswand geprallt. Der Fahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs Foto: Polizei Herford up-down up-down Ohne gültigen Führerschein unterwegs Totalschaden: 42-Jähriger prallt in Bünde gegen eine Hauswand Von noz.de | 23.01.2023, 11:23 Uhr

Ein 42-jähriger Fahrer ist am Samstagabend mit seinem Mercedes in Bünde gegen eine Hauswand geprallt. Der Fahrer sowie Beifahrer kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.