Laut einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei Bielefeld und Staatsanwaltschaft Paderborn kam es am späten Dienstagabend in einem Zimmer einer Unterkunft für Männer in Lippstadt zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 34-Jähriger schwere Verletzungen davontrug. Er versuchte noch, zu Fuß das nahegelegene Krankenhaus zu erreichen, brach jedoch auf dem Weg dorthin zusammen.

Zeugen verständigten aufgrund der Rufe des Opfers gegen 23.35 Uhr den Notruf. Polizeibeamte aus Lippstadt fanden den Schwerverletzten auf der Straße liegend vor. Nach Reanimationsmaßnahmen wurde der 34-Jährige in das Krankenhaus gebracht, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag. Dem Täter gelang zunächst die Flucht.

Tatverdacht gegen ehemaligen Bewohner

Nach ersten Ermittlungen habe sich schnell ein Tatverdacht gegen einen 27-jährigen ehemaligen Bewohner der Unterkunft ergeben, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige konnte am Mittwoch in Bottrop festgenommen werden. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn an diesem Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

Die vom Polizeipräsidium Bielefeld eingerichtete Mordkommission „Hospital“, die sich aus Beamten der Polizei Lippstadt und der Polizei Bielefeld zusammensetzt, übernahm die weiteren Ermittlungen.