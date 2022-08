Der Rollstuhlfahrer erlag nach dem Unglück in Herzebrock-Clarholz an der Bahnstrecke seinen Verletzungen. FOTO: dpa (Symbolfoto) up-down up-down Strecke in Herzebrock-Clarholz gesperrt Tödlicher Unfall: Rollstuhlfahrer im Kreis Gütersloh von Zug erfasst Von Nico Buchholz | 23.08.2022, 17:46 Uhr

In Herzebrock-Clarholz (Kreis Gütersloh) ist es am Dienstagvormittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 67-jähriger Rollstuhlfahrer wurde am Bahnübergang des Herlagenwegs gegen 11 Uhr von einem Zug erfasst.