Max Mutzke kommt zu einem Konzert nach Bad Oeynhausen. FOTO: dpa/Michael Matthey (Archivfoto) Programm für Theater im Park 2022/2023 Namhafte Künstler in Bad Oeynhausen: Krimis, Schauspiel, Humor und Sinfonien Von noz.de | 27.06.2022, 19:30 Uhr

Am 14. September 2022 beginnt die neue Saison im Theater im Park in Bad Oeynhausen. Das nun erschienene Programmheft gibt einen Überblick über die insgesamt 59 Veranstaltungen, die in der Spielzeit 2022/2023 stattfinden werden.