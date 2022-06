Ein 34-Jähriger hat am Samstagabend bei einem Streit und anschließender Rangelei auf zwei Männer von einer Party geschossen. Einer der Partygäste verletzte anschließend einen Sanitäter, der ihn versorgen wollte (Symbolfoto). FOTO: Oliver Berg/dpa up-down up-down Männer und Sanitäter verletzt Streit mit Partygästen eskaliert: Mann schießt in Spenge mit Gaspistole Von noz.de | 27.06.2022, 12:56 Uhr

Wegen einer Beschädigung am Auto kam es am Samstagabend in Spenge zu einem Streit, der anschließend ausartete. Eine Tierabwehrpistole wurde auf einer Party plötzlich abgefeuert. Zwei Männer und ein Sanitäter wurden verletzt.