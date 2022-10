Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Unfall auf der Bielefelder Straße in Halle. Symbolfoto: dpa/Carsten Rehder up-down up-down Auffahrunfall in Halle/Westfalen Streifenwagen kollidiert mit Opel: Polizist verletzt Von Ronja Ackermann | 14.10.2022, 17:31 Uhr

In Halle/Westfalen ist am Donnerstag ein Streifenwagen in einen Unfall verwickelt worden. Ein Polizist wurde verletzt.