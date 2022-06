Ana Popovic in Aktion. Hie auf dem Blues-Festival in Schöppingen. FOTO: Marco van Rooiyen Konzert mit Ana Popovic und Band Sommerbühne mit Blues, Rock und Soul am Life House in Stemwede Von noz.de | 21.06.2022, 12:50 Uhr

Die Sommerbühne am Life House in Stemwede-Wehdem ist eröffnet. Das nächste Konzert findet am Sonntag, 26. Juni, statt. Zu Gast ist dann Ana Popovic mit ihrer Band.