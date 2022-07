Ein Schock-Anruf brachte einen Hiddenhausener dazu, einem Unbekannten 22.000 in bar zu geben. FOTO: dpa/Markus Scholz (Symbol) up-down up-down Nach Schockanruf 22.000 Euro weg So perfide trickste ein falscher Polizist einen 63-Jährigen aus Von Vincent Buß | 29.07.2022, 16:50 Uhr

Ein 63-Jähriger aus Hiddenhausen ist am Donnerstag Opfer eines Betrugs geworden. Ein falscher Polizist rief an. Die Polizei verrät, woran man echte Beamte erkennt und was in Betrugsfällen zu tun ist.