Crowdsurfing mit Bengalos, das sieht man nur beim Stemweder Open Air. FOTO: Andre Havergo up-down up-down Feuerwehreinsatz am Samstag Bengalos und Kohl-Eintopf: So lief das Open-Air-Festival Stemwede 2022 Von André Havergo | 21.08.2022, 14:12 Uhr

Naturgemäß spielt sich das Hauptgeschehen bei einem Festival auf und vor den Bühnen ab. Beim Stemweder „Umsonst & Draußen“ haben wir in diesem Jahr aber mal geschaut, was sonst noch so los ist.