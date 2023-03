Keine Stille Nacht: Sarah Connor feiert den Auftakt ihrer Weihnachtstournee in der OWL Foto: Sonja Mueller up-down up-down Konzert in der OWL Arena Sarah Connor startet ihre Weihnachtstournee in Halle/Westfalen Von noz.de | 21.03.2023, 16:23 Uhr

Mit ihrem neuen Weihnachtsalbum „Not so silent Night“ geht Sarah Connor in der Weihnachtszeit 2023 auf Tour. Den Auftakt der Tournee feiert die Sängerin am Freitag, 1. Dezember, in der OWL Arena in Halle. Der Kartenvorverkauf läuft bereits.