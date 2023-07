Die neunjährige Sharon verschwand Dienstagmittag aus einer Jugendeinrichtung in Rietberg-Mastholte, südlich von Gütersloh. Symbolfoto: dpa/Carsten Rehder up-down up-down Mädchen lebt in Rietberg Nach Vermisstenmeldung: Neunjährige im Kreis Gütersloh wohlbehalten zurück Von Dr. Stefanie Adomeit | 25.07.2023, 17:50 Uhr | Update vor 49 Min.

Im ostwestfälischen Rietberg wurde am Dienstag ein neunjähriges Mädchen vermisst. Das Kind lebt dort in einer Jugendgruppe. Am Abend folgte die Entwarnung: Das Kind ist wohlbehalten zurück.