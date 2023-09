Es ist leicht, in wirtschaftlich guten Zeiten einen Vorstandsposten zu übernehmen. Doch im Nachgang einer Insolvenz? Mitten in der Corona-Pandemie? Im August 2020 hatte Angelika Schindler-Obenhaus diesen Schritt gewagt und den Vorstand des Haller Modekonzerns Gerry Weber als „Chief Operating Officer“ verstärkt. Acht Monate später wurde sie Vorstandsvorsitzende. Nun hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es im Zuge der Neuausrichtung und der weiteren Umsetzung des Restrukturierungsplans einen Umbau des Vorstands geben wird.

Das bedeutet: Der Aufsichtsrat hat sich mit Angelika Schindler-Obenhaus, CEO und Vorstandsvorsitzende, einvernehmlich darauf geeinigt, dass sie ihre Tätigkeit vorzeitig zum 30. September 2023 beendet, wie das Unternehmen mitteilt.

Flensburgerin war vorher bei Bielefelder Fashion-Dienstleister

Vorausgegangen seien Gespräche, in denen Einigkeit zwischen Schindler-Obenhaus, Aufsichtsrat und Anteilseignern erzielt wurde, im Zuge der geplanten Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH keinen neuen Vertrag abzuschließen, heißt es.

Nach zehn Jahren im Vorstand des Bielefelder Fashion-Dienstleisters Katag hat sich die gebürtige Flensburgerin 2020 bewusst für einen Wechsel zu Gerry Weber entschieden, wie sie damals im Gespräch erzählte. „Für mich war schon länger klar, dass ich etwas Neues machen wollte“, sagte sie. Die Aufgabe bei Gerry Weber habe ihren Ehrgeiz geweckt.

„Für mich steht Gerry Weber insbesondere für das unendliche Engagement der Mitarbeitenden, die mit großer Begeisterung Tag für Tag daran arbeiten, unsere Kundinnen mit toller Mode zu begeistern und ihr Leben ein kleines bisschen schöner zu machen“, wird Angelika Schindler-Obenhaus nun in der Mitteilung zitiert. „Ich möchte meinem gesamten Team von Herzen für die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit danken und wünsche allen weiterhin viel Erfolg und alles Gute.“

Dirk Reichert rückt in den Vorstand von Gerry Weber auf

In den Vorstand aufrücken wird nun Dirk Reichert. Er ist seit April 2023 in der Rolle des beratenden „Chief Risk Officers“ (CRO, Risikovorstand) im Unternehmen und wird zum 1. Oktober zum ordentlichen Mitglied des Vorstands bestellt. In dieser Position übernimmt er zunächst alle Aufgabenbereiche von Angelika Schindler-Obenhaus.

Dirk Reichert ist neuer Vorstand bei Gerry Weber in Halle. Foto: Gerry Weber AG.

Im April hatte die Gerry Weber Retail GmbH, in der das Filialgeschäft gebündelt ist, Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt, das im Juni eröffnet wurde. Um Zuge dessen hatte der Modehersteller angekündigt, 122 der 171 eigenen Geschäfte und Outlets in Deutschland zu schließen. Damit würden 350 Vollzeitarbeitsplätze wegfallen, wie das Unternehmen mitteilte.