Thema Sicherheit im Fokus: Bernd Grewe und Annette Kemphues vom Erlebnishof in Borgholzhausen wollen das Konzept verändern. Foto: Ina Wemhöner up-down up-down Nach Unfall mit Kind Erlebnishof von Bauer Bernd aus Borgholzhausen soll sicherer werden Von Ina Wemhöner | 26.10.2022, 06:02 Uhr

Auch wenn es nach dem tragischen Unfalltod mit einem Kind auf dem Erlebnishof von Bauer Bernd in Borgholzhausen viel ruhiger geworden ist und viele Besucher in der Hochsaison wegblieben, will der Inhaber nicht aufgeben – ganz im Gegenteil. Er setzt auf ein neues Konzept, worin das Thema Sicherheit eine entscheidende Rolle spielen wird.