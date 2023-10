Ermittlungen dauern an Nach Schüssen in Herford: 42-Jähriger aus U-Haft entlassen Von dpa | 04.10.2023, 14:24 Uhr | Update vor 2 Std. Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach Schüssen auf einen 48-Jährigen in seinem Auto in Herford wurde ein bislang tatverdächtiger 42-Jähriger aus der Untersuchungshaft entlassen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam am Mittwoch mit.