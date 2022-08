Bei der Unfallaufnahme fiel der Polizei etwas auf. FOTO: Kreispolizeibehörde Herford up-down up-down Autofahrer übersah ihn Schwer verletzt: 20-jähriger Motorradfahrer gerät in Rödinghausen unter Autoanhänger Von Vincent Buß | 12.08.2022, 15:19 Uhr

Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Bünde ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Rödinghausen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihn übersehen. Der Polizei fiel am Unfallort jedoch etwas auf.