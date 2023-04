Insgesamt sechs verletze Männer sind das Ergebnis von Schlägereien an einer Arbeiterunterkunft an der Casumer Straße in Borgholzhausen. Symbolfoto: imago images/Maximilian Koch up-down up-down Mit Baseballschlägern und Metallstangen Mehrere Verletzte nach Schlägerei in einer Unterkunft in Borgholzhausen Von noz.de | 17.04.2023, 11:09 Uhr

Sechs verletze Männer: Am Sonntagmittag kam es zu einer größeren Schlägerei an einer Arbeiterunterkunft an der Casumer Straße in Borgholzhausen.