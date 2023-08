„Kleine Kristallsteine“ Bielefelder will Taxifahrt mit Drogen bezahlen und flieht dann vor Polizei Von Hannah Baumann | 17.08.2023, 14:03 Uhr Der Taxifahrer vertraute seinem Fahrgast nicht. Symbolfoto: imago images up-down up-down

Ein angetrunkener 27-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen in Bielefeld in ein Taxi gestiegen und wollte seine Fahrt mit Drogen bezahlen. Der Taxifahrer machte ihm einen Strich durch die Rechnung.